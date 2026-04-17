Бил об стену и пытал: суд вынес приговор отчиму за убийство младенца

Пожизненное заключение

Суд принял решение о пожизненном лишении свободы мужчине, который признан виновным в смерти 8-месячного мальчика в Кировоградской области.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Telegram.

По словам прокурора, ребенку было восемь месяцев, и он умер в результате жестокого обращения со стороны отчима. Он отметил, что мальчик не успел сделать первые шаги и сказать первые слова, а последний месяц жизни провел в тяжелых страданиях.

Прокурор сообщил, что мужчина систематически издевался над младенцем: наносил удары, бросал ребенка, гасил окурки о его тело, а также опрокидывал коляску вместе с ребенком. Позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил мальчика головой о стену. В тот же день ребенок умер.

Согласно выводам экспертизы, речь шла не об однократном случае насилия, а о длительной пытке. На теле ребенка зафиксированы многочисленные ожоги, гематомы и ссадины.

Как отметил Генпрокурор, обвиняемый в ходе рассмотрения дела не признавал вины и пытался переложить ответственность на мать ребенка.

Суд первой инстанции назначил отчиму 15 лет лишения свободы, однако прокуратура обжаловала это решение, считая наказание слишком мягким.

Апелляционный суд согласился с доводами обвинения, отменил предыдущий приговор и назначил мужчину пожизненное лишение свободы.

«Пожизненный приговор — это максимальная мера, предусмотренная законом. Но даже он не в состоянии восстановить справедливость в полном смысле», — резюмировал Руслан Кравченко.

