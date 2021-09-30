Бил палкой и придавливал к подушке: в Харькове подполковник полиции выбивал из мужчины признание в убийстве

Бил палкой и придавливал к подушке: в Харькове подполковник полиции выбивал из мужчины признание в убийстве

Полицейский решил быстро раскрыть убийство, выбив признание с знакомого убитого.

В Харькове подполковник полиции пыткам выбивал признание из местного жителя. По данному факту было открыто уголовное производство, а сейчас прокуратура сообщила о подозрении обвиняемому.

Об этомсообщается на сайте ведомства.

Заместителя начальника одного из отделов полиции Чугуевского районного управления полиции ГУНП в области подозревают в пытках, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Следствием установлено, что в ноябре 2019 года на территории одного из районов области был убит мужчина. На место убийства прибыл указанный подполковник полиции вместе с другими правоохранителями.

Во время общения со свидетелями, подполковник полиции узнал, что убитый мужчина дружил с местным жителем. Чтобы быстрее раскрыть убийство подполковник решил выбить признание из местного жителя.

"Вечером того же дня подполковник полиции вместе с другими правоохранительными органами приехали к мужчине. Увидев, что он уже спит, полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал его голову к подушке, чтобы он не мог дышать. После этого правоохранители надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где на протяжении длительного времени поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой", — сообщают в полиции.

Таким образом от фигуранта получили нужные показания и задержали его в процессуальном порядке.

Сегодня, 30 сентября 2021 года, заместителю начальника одного из отделов полиции Чугуевского районного управления полиции ГУНП в области сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и отстранения от занимаемой должности.

Также устанавливаются другие соучастники данного уголовного преступления.

Напомним, что в Харькове правоохранители заставили мужчину взять кредит, чтобы заплатить им взятку.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку