Бил по голове и сломал нос: мужчина, избивший свою бывшую в магазине Запорожья, получил срок

Бил по голове и сломал нос: мужчина, избивший свою бывшую в магазине Запорожья, получил срок

Домашний агрессор получил реальный срок.

В Запорожье суд вынес приговор мужу, который жестоко избил свою бывшую. Он проведет в тюрьме три года.

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Об этом сообщает "Первый Запорожский".

В Запорожье суд вынес приговор домашнему агрессору, который избил свою экс-сожительницу, потому что она ушла от него. Суд вынес ему приговор – лишение свободы сроком на 3 года. Осужденный намерен подавать апелляцию.

Ранее суд вынес нападавшему ограничительное предписание и запретил ему приближаться к потерпевшей ближе, чем на 300 метров, а также посылать ей любые сообщения, звонить по телефону и общаться через третьих лиц.

Напомним, что это произошло 27 июня этого года в Запорожье. Мужчина влетел в магазин одежды и принялся избивать одну из продавщиц. За женщину вступилась ее коллега и тоже получила удары кулаками.

Видео избиения продавщицы обнародовала волонтер Злата Некрасова, а ситуация получила огласку.

На видео в свое время отреагировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что мужчину, избившего свою бывшую девушку, привлекут к ответственности за избиение и хулиганство. Ранее потерпевшая дважды обращалась в полицию, однако ей отказывали в защите.

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