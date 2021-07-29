Бил по голове и сломал нос: мужчина, жестоко избивший свою бывшую в магазине Запорожье, получил ограничительный предписание

Бил по голове и сломал нос: мужчина, жестоко избивший свою бывшую в магазине Запорожье, получил ограничительный предписание

Мужчина систематически избивал свою ексспивмешканку, но полиция, по словам женщины, не реагировала.

В Запорожье мужчина, который избил бывшую сожительницу на ее рабочем месте в одном из магазинов города, получил ограничительный предписание. Ему запретили наближтися к женщине ближе чем на 300 метров.

Об этом сообщает "Суспільне".

Житель Запорожья Артем С*, который 27 июня этого года избил бывшую сожительницу Марину К* в магазине, где она работает, получил ограничительное предписание. Такое решение вчера, 28 июля, принял Запорожский районный суд.

По словам адвокат истицы Оксана Швец-Хомутова, обвиняемый в судебное заседание не явился. Суд запретил мужчине приближаться к потерпевшей ближе чем на 300 метров, а также передавать ей любые сообщения звонить и общаться через третьих лиц.

Относительно обидчика полицией возбуждено 4 уголовных производства в разных районах города. По одному производству ему избрана мера пресечения в виде ареста в ночное время сроком на 60 суток, по другиму — вручено подозрение, еще по двум — ведется следствие.

"Она (потерпевшая — прим. Ред.) на судебном процессе нервничала конечно, потому что боялась что будет обидчик находится. Она не верит, что он оставит ее в покое. Она боится того, чтобы он снова не принимал каких-либо действий, не обижал ее, не угрожал и не наносил ей физическую боль", — говорит адвокат.

По словам Оксаны Швец-Хомутовой, если чмужчина нарушит ограничительное предписание — меру пресечения изменят на более строгую.

Напомним, что в Запорожье мужчина влетел в магазин и стал избивать одну из продавщиц. За женщину вступилась ее коллега и тоже получила удары кулаками.

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