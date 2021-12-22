Бил, повалил на землю и копал: в Ровно в школе ученик 7 класса жестоко избил 13-летнюю девушку

Бил, повалил на землю и копал: в Ровно в школе ученик 7 класса жестоко избил 13-летнюю девушку

Парня разозлило якобы то, что девушка случайно его толкнула.

В Ровно в одной из школ в раздевалке ученик 7 класса жестоко избил девушку, которая учится в параллельном классе. По этому факту в полиции уже возбуждено уголовное производство.

Об этом 22 декабря сообщили в Нацполиции Ровенской области.

К правоохранителям 14 декабря с заявлением обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что ее дочь в школе жестоко избил ее сверстник. В полиции по этому факту приступили к расследованию. Действия школьника квалифицируют по статье 125 ч.1 Уголовного кодекса Украины.

В комментарии "Радио Трек" мать девочки рассказала, что конфликт произошел в школьной раздевалке. Ее дочь собиралась домой, когда к ней подошла одноклассница и шутливо дернула за куртку. Поэтому девочка случайно толкнула парня из параллельного класса. 13-летнего парня якобы это разозлило и он начал избивать девочку. По словам женщины, парень даже, когда свалил ее дочь на землю, продолжал копать ее ногами. Из-за побоев девочку госпитализировали.

"У девушки сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов. Сейчас ее выписали из больницы, но ученица 7 класса продолжает лечение дома", — говорится в сообщении.

Мать потерпевшей рассказывает, что парень, избивший ее дочь, занимается борьбой. Его воспитывают бабушка и дедушка, поскольку мать работает за границей, однако, узнав об инциденте, женщина возвращается в Украину.

Читайте также: