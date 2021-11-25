Бил руками и ногами в голову: на Прикарпатье племянник до смерти избил своего дядю

Бил руками и ногами в голову: на Прикарпатье племянник до смерти избил своего дядю

Молодого человека арестовали.

В Прикарпатье 27-летний племянник нанес смертельные повреждения своему дяде.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что инцидент произошел 20 ноября в селе Пнев в доме, где дядя и племянник вместе проживали. Между мужчинами возник словесный конфликт, перешедший в драку. Так, молодой человек нанес удары руками и ногами своему 61-летнему родственнику. Целил в грудную клетку и голову. После избиения дядя оказался в больнице. Впрочем, через несколько дней от полученных травм скончался в медучреждении.

Следователи задержали злоумышленника. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Ему сообщено о подозрении по статье "преднамеренное тяжкое телесное повреждение". Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Как сообщалось, в Харькове будут судить убившего брата мужчину. Он во время ссоры наносил ему удары молотком. Согласно постановлению суда, подозреваемому в убийстве 26-летнему харьковчанину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. 26-летний харьковчанин был задержан и сообщил о подозрении в совершении убийства.

Читайте также: