Бил шлакоблоком по голове: появились подробности жестокого убийства женщины в Днепре

Бил шлакоблоком по голове: появились подробности жестокого убийства женщины в Днепре

Тело женщины обнаружили местные жители.

В Днепре правоохранители задержали и отправили под суд мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины на улице Надежды Алексеенко.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, между мужчиной, недавно вышедшим из тюрьмы, и местной жительницей произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, гражданин около 10 раз ударил прохожую шлакоблоком по голове. В результате чего пострадавшая скончалась на месте.

"При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра гражданину, подозреваемому в убийстве женщины, избрана безальтернативная мера пресечения — содержание под стражей", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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