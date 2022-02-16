Бил скалкой: в Хмельницкой области 14-летний парень убил женщину, а его отец вынес труп на мусорник

Подозреваемый был задержан.
В г. Дунаивци Хмельницкой области 14-летний парень жестоко убил 55-летнюю женщину, а его отец вынес труп на помойку.
Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
Тело женщины нашли 15 февраля на местной свалке. Следствие установило, что в канун трагедии 14-летний парень, его отец и 55-летняя женщина вместе распивали алкоголь. Когда мужчина ушел спать, между подростком и женщиной произошел конфликт, парень обвинил потерпевшую в том, что она якобы украла его сигареты.
Подросток избил женщину скалкой и сковородкой и ушел из дома. К утру потерпевшая скончалась.
"Утром следующего дня отец, проснувшись, нашел женщину мертвой в коридоре квартиры и вынес ее тело на помойку у дома. Сына дома не было", — сообщили в полиции.
Школьник признался в убийстве женщины. Ему инкриминируют ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Подозреваемый был задержан. В полиции подчеркнули, что уголовная ответственность за совершение особо тяжких преступлений наступает с 14-летнего возраста.
"Правоохранители рассматривают вопрос о привлечении к ответственности родителей за невыполнение обязанностей по уходу и воспитанию ребенка", - добавили в полиции.
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