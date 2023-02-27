Бил сына по ягодицам: в Донецкой области мужчину осудили за пытки

Муж попросил на суде не наказывать его строго.

В Донецкой области суд осудил мужчину, которого признали виновным в пытках. В частности, он избивал сына по ягодицам.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Как стало известно, мужчина был разведен, но проживал с бывшей женой и ребенком в одном доме.

Еще в августе прошлого года он решил проучить сына за то, что тот в гостях у бабушки не слушался и дебоширил. Обвиняемый не менее пяти раз ударил мальчика по ягодицам.

В тот же день муж с эксдружиной и сыном вышли на огород рвать траву. Ребенок взял траву в рот и не среагировал на замечания этого не делать. Разозлившись, мужчина взял в руки тапочки и нанес ребенку примерно десять ударов по ягодицам.

Это квалифицировали по ч.1 ст.127 УКУ как пытки, то есть умышленное деяние, направленное на причинение лицу сильной физической боли и нравственного страдания путем нанесения побоев с целью наказать за совершенное.

На суде отец мальчика свою вину признал и попросил не наказывать его строго.

Суд назначил 3 года лишения свободы условно, уволив мужчину с испытательным сроком 2 года.

Добавим, что во Львове к трем годам лишения свободы приговорили 44-летнего уроженца Запорожья, который в социальной сети распространял пропаганду о "неполноценности украинцев".

В то время как суд в Киевской области суд отправил на 12 лет за решетку 19-летнего юношу, который заказал убийство своего отца ради получения наследства. Его друга – исполнителя заказа, приговорили к 13 годам тюрьмы.

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