Бил топором: в Тернопольской области мужчина замучил до смерти своего одноклассника (фото)

Между приятелями разгорелся скандал.

В селе на Бережанщине, что в Тернопольской области, мужчина забил до смерти своего одноклассника. Обидчик бил 42-летнего мужчину всем, что попадалось под руки, даже топором. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, злоумышленник скрылся.

Как сообщили сегодня, 25 июня, в пресс-службе полиции области, трое жителей Тернополя, среди которых — брат с сестрой и их знакомый, приехали в семейный дом, чтобы отдохнуть. Там они распивали спиртные напитки. Во время разговора "разгорелся" спор, который мужчины начали решали силой. Женщина пыталась прекратить конфликт, но ей это не удалось. Пока она вызвала полицию, ее брат убил своего товарища.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

"О драке и ссоре в доме, в деревне на Бережанщине, на линию "102 "сообщила тернополянка. Женщина заявила, что ее брат бьет их общего знакомого", — говорится в сообщении.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Врачи, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть 42-летнего потерпевшего. Ткм временем злоумышленник скрылся.

На месте преступления правоохранители в двухметровых зарослях обнаружил орудие убийства. Уже буквально через несколько часов полиция установили местонахождение и самого подозреваемого.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Мужчину задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют статью 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, на Волыне застолье также закончилось убийством. Там мужчина зарезал своего соседа.

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