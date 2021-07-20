Бил в голову до обморока: в Днепре мужчина бросался на прохожих с камнем в руке

Двое прохожих получили травмы.
В Днепре на жилом массиве Победа мужчина напал с камнем на двоих прохожих. Он ударил их камнем в голову.
Об этом сообщает "Информатор".
Очевидцы вызвали полицию. Когда приехали патрульные, они увидели на земле двоих бессознательных мужчин. Рядом они заметили нападавшего, а также камень со следами крови. Злоумышленника задержали.
Правоохранители вызвали скорую, а в это время оказали пострадавшим домедицинскую помощь. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму, другой пришел в себя и от госпитализации отказался.
Детали происшествия устанавливают сотрудники Нацполиции.
Напомним, что на улице Саранский в Днепре мужчину трижды ударили ножом из-за того, что сделал замечание шумной компании.