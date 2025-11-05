Бил женщин с детьми и плевал им в лицо: как суд наказал киевлянина

Хулигана в Киеве приговорили к 5,5 годам заключения за нападения на женщин с детьми / © Pixabay

В Киеве осудили 31-летнего мужчину, который совершал хулиганские действия в отношении незнакомых женщин, гулявших с детьми в Дарницком районе столицы. Суд признал обвиняемого виновным в грубом нарушении общественного порядка, что сопровождалось особой дерзостью.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фигурант уже был известен правоохранительным органам и находился на испытательном сроке за кражу. Теперь, по совокупности приговоров, он будет отбывать наказание за решеткой — по решению суда, мужчину лишили свободы сроком на 5,5 лет.

Действия обвиняемого были квалифицированы как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка «по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом» (ч. 1 ст. 296 УК).

По данным прокуратуры, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным, после чего на улице подходил к незнакомым женщинам с детьми, угрожал им, толкал и избивал. Все зафиксированные эпизоды агрессии произошли в сентябре-октябре 2025 года.

Так, одну из пострадавших он увидел на детской площадке, подошел к ней, плюнул в лицо и начал запугивать. Другая женщина шла по улице с детской коляской. Мужчина схватил ее за волосы, толкнул в дверь кофейни и нанес ей удар ногой», — отмечает прокуратура.

Напомним, в Киеве 23-летний пьяный парень разбил дверь автобуса и напал на пассажиров . Суд учел неотбытое наказание за предыдущее преступление, а затем приговорил молодого человека к пяти годам и трем месяцам лишения свободы.