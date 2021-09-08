Била головой о скамейку, по лицу коленями и рвала волосы: в Днепре жестоко подрались две местные жительницы (видео)

За дракой наблюдали несколько ребят, которые разборонять ее не спешили.

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы жестоко подрались две девушки. Одна из них била другую ногами по лицу, в то время как за ними наблюдали парни.

Видео инцидента очевидцы впоследствии загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как одна из девушек сидит на скамейке, другая стоит над ней и наносит своей оппонентке удары по лицу и телу. Она держала ее за волосы и била коленями по голове. Все это местная жительница сопровождала нецензурной бранью.

Сначала их пытались остановить ребята, которые, по всей видимости, приятели агрессивно настроенной гражданки. Однако впоследствии они перестали участвовать в конфликте и лишь наблюдали за ним со стороны.

В какой-то момент одна из девушек буквально попросила уже избитую "ударить ее один раз по лицу". После чего набросилась на пострадавшую с новой силой.

Очевидцы, которые снимали избиение на видео, якобы вызвали на место правоохранителей. Однако ТСН.ua в управлении патрульной полиции и в пресс-службе ГУНП области заявили, что по факту происшествия информации сейчас нет.

ДОБАВЛЕНО: "Поступил вызов, что дерутся девушки. Патрульные прибыли на место инцидента. Но те впоследствии сказали, что одна к другой не имеют претензий. По их словам, у них произошел конфликт, который они уладили и разошлись по домам. Заявлений в полицию ни одна сторона не подавала", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе патрульной полиции области.

Напомним, что в Днепре 22-летний охранник ресторана жестоко избил посетителя. Медики зафиксировали у посетителя открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга третьей степени.

А в самолете из Анталии в Запорожье подрались пассажирки. У одной на руках был годовалый малыш, она разбила голову второй девушке, которая моложе ее.

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