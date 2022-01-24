Била и кричала перед всем классом: на Закарпатье учительница несколько раз ударила по голове ученика

Учительница не сдержала эмоций.
В одной из школ Раховского района Закарпатской области учительница на уроке несколько раз ударила по голове малолетнего ученика, а также накричала на него перед всем классом.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"22 января сотрудники Раховского районного отдела полиции во время мониторинга сети Интернет обнаружили публикацию, в которой освещены неправомерные действия учительницы одной из школ района. На видео зафиксировано, как женщина на уроке ругала ребенка и несколько раз ударила ученика рукой по голове", — говорится в сообщении.
Правоохранители опросили всех участников происшествия, в том числе и родителей мальчика. Но они отказались от написания заявления и сообщили, что претензий ни к кому не имеют и за медицинской помощью они не обращались.
Но несмотря на это, дознаватели полиции квалифицировали событие по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившие телесные повреждения, или совершенные с целью запугивания потерпевшего. Ведомости правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований.
К делу привлекли ювенальных полицейских.
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