Била кочергой по голове и душила полотенцем – женщина призналась в убийстве матери (фото, видео)

В Одесской области, в Подольске, задержана 38-летняя жительница города по подозрению в убийстве матери. Она сообщила полицейским о том, что, вернувшись домой, обнаружила старую мать, с которой проживала вместе, без признаков жизни. Однако при установке обстоятельств происшествия полицейские выяснили, что в семье часто были конфликты. Женщину пока поместили под стражу.

Об этом идет речь в сообщении главного управления Нацполиции в Одесской области.

По словам правонарушительницы, старушка раздражала своим присутствием, поэтому она попыталась ее отравить, потом задушить и наконец разбила ей голову. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы.

Рассказывая о своей матери, дочь нервничала, полицейские сразу заподозрили ее в причастности к гибели старушки.

"В конце концов, женщина призналась: в последнее время самый родной человек ее раздражал своим поведением, поэтому она решила ее отравить, растворив большое количество таблеток в еде. Когда старушка заснула, злоумышленница, чтобы довести задуманное до конца, начала душила ее полотенцем. Мать, проснувшись, стала сопротивляться дочери, и та побила ее кочергой по голове", — отметили правоохранители.

Убедившись, что потерпевшая не представляет признаков жизни, правонарушительница закрыла дом и пошла гулять по городу, а через несколько часов вернулась и позвонила в полицию.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть 67-летней женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Женщине сообщено о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, что предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого производства правоохранители назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую, которая должна установить вменяемость подозреваемой. На время следствия женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции статьи, за умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком 7-15 лет.

Добавим, что в Химках (Россия) 11-летняя школьница порезала свою одноклассницу кухонным ножом, нанеся ей 26 порезов лица и около 20 глубоких ран тела.

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