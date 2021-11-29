Била ногами в пах и кулаками в голову: в Харькове девушка избила парня с "железной" выдержкой (видео)

Парень на избиение девушки не ответил.

В Харькове девушка жестоко избила парня. Инцидент произошел вблизи ночного клуба "Малина".

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Видео избиения выложили в телеграм-канале "ТРУХА".

На кадрах видно, как девушка с кулаками на улице набросилась на парня. Она била его руками по голове и ногами в пах.

Парень оказался с "железной выдержкой". Он вытерпел все удары, но в ответ женщину не ударил. После избиения он поковылял прочь.

О состоянии потерпевшего после таких ударов в голову ничего неизвестно. Как и неизвестно о причине конфликта.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Будущая мамка гопника.

Видно, что у парня с одной ногой беда передвигается как человек с инвалидностью. Не ответил скорее всего из-за того, потому что боялся, что забьют толпой, потому что на 36 секунде видео отчетливо видно как один штрих в светлых штанах уже замахивался.

Уверен, что после появления этого видео в интернет-пространстве им заинтересуются не одни компетентные органы. А если парень напишет заявление, то просто так спрыгнуть никому не удастся.

Уверен, что после появления этого видео в интернет-пространстве им заинтересуются не одни компетентные органы. А если парень напишет заявление, то просто так спрыгнуть никому не удастся. Молодец парень, не распустил руки.

А потом женщины – слабый пол, а мужики – абьюзеры и насильники жестокие. Не знаю в чем виноват мальчик, но воспитан он явно хорошо.

Респект выдержке.

Женщина-примат.

Напомним, что в Днепре в многодетной семье отец систематически избивает детей. На днях он ногами избил своего 9-летнего сына.

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