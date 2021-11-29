Била ногами в пах и кулаками в голову: в Харькове девушка избила парня с "железной" выдержкой (видео)

Парень на избиение девушки не ответил.
В Харькове девушка жестоко избила парня. Инцидент произошел вблизи ночного клуба "Малина".
Видео избиения выложили в телеграм-канале "ТРУХА".
На кадрах видно, как девушка с кулаками на улице набросилась на парня. Она била его руками по голове и ногами в пах.
Парень оказался с "железной выдержкой". Он вытерпел все удары, но в ответ женщину не ударил. После избиения он поковылял прочь.
О состоянии потерпевшего после таких ударов в голову ничего неизвестно. Как и неизвестно о причине конфликта.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Будущая мамка гопника.
- Видно, что у парня с одной ногой беда передвигается как человек с инвалидностью. Не ответил скорее всего из-за того, потому что боялся, что забьют толпой, потому что на 36 секунде видео отчетливо видно как один штрих в светлых штанах уже замахивался.
Уверен, что после появления этого видео в интернет-пространстве им заинтересуются не одни компетентные органы. А если парень напишет заявление, то просто так спрыгнуть никому не удастся.
- Молодец парень, не распустил руки.
- А потом женщины – слабый пол, а мужики – абьюзеры и насильники жестокие. Не знаю в чем виноват мальчик, но воспитан он явно хорошо.
- Респект выдержке.
- Женщина-примат.
Напомним, что в Днепре в многодетной семье отец систематически избивает детей. На днях он ногами избил своего 9-летнего сына.
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