Била пакетом и пинала: в Тернополе из-за комментария в соцсетях на глазах у детей подрались женщины

Суд признал нападавшую виновной.

В Тернополе на улице Владимира Великого из-за комментария в социальных сетях подрались две женщины. Потерпевшая после нападения обратилась в полицию.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

Потерпевшая в суде сообщила, что она у магазина увидела женщину, которая в социальных сетях писала оскорбительные комментарии под ее фото. Она подошла к обидчице и спросила, для чего она это делает. Тогда женщина, ничего не ответив, начала бить потерпевшую пакетом, в котором было что-то тяжелое, а когда та упала, то копала ее и вырывала волосы. За всем этим наблюдали дети потерпевшей и нападающей. Драку женщин остановили очевидцы происшествия.

В суде подозреваемая своей вины не признала и рассказала, что это потерпевшая ее била из-за комментарии. Она добавила, что ранее с потерпевшей ни была знакомой, однако она знает дочь женщины и находится с ней в неприязненных отношениях.

Муж пострадавшей в судьи сообщил, что узнав о драке, он прибежал на место происшествия. На улице сидела его жена и сын и они оба плакали. Водитель такси, который стал свидетелем происшествия, подтвердил слова потерпевшей.

Нападавшую признали виновной, она должна сплатить 850 грн штрафа. Также она должна уплатить пострадавшей 3 тыс. грн моральной компенсации.

Напомним, девушку зарезали за комментарии в Facebook.

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