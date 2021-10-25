Била ребенка на детской площадке и выпивала: в Черкассах задержали мать 3-летнего ребенка

Била ребенка на детской площадке и выпивала: в Черкассах задержали мать 3-летнего ребенка

Женщина несколько раз ударила ребенка по лицу.

В Черкассах нетрезвая женщина распивала спиртные напитки на детской площадке и била свою 3-летнюю дочь. Издевательство над ребенком заметили неравнодушные горожане и вызвали полицию.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черкасской области.

Инцидент произошел вчера, 24 октября, на улице 30-летия Победы. Копы получили вызов, что неизвестная женщина распивает алкоголь на детской площадке и бьет ребенка.

Прибывшие на вызов правоохранители, обнаружили нетрезвую женщину и грязного и голодного ребенка 3-х лет. Горожанка рассказала, что дочь не слушалась, и она ее "воспитывала" пощечинами по лицу.

"На лице ребенка патрульные обнаружили синяки. Полицейские накормили малышку и доставили мать с ребенком в Черкасское районное управление полиции. В дальнейшем делом занимаются инспекторы ювенальной превенции", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Как выяснилось, женщина не впервые попадает в поле зрения работников ювенальной превенции.

Напомним, что в Ровно осудили 21-летнюю горе-мать, которая два года назад, оставила избитого двухмесячного сына в общежитии и пошла на свидание.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку