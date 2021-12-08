"Билась над ребенком, как птичка": подробности убийства 2-летнего сына матерью в Харькове

"Билась над ребенком, как птичка": подробности убийства 2-летнего сына матерью в Харькове

Женщина имеет неизлечимую болезнь.

В Харькове 36-летняя женщина выпрыгнула из окна 4 этажа, а ее 2-летнего сына нашли в квартире мертвым. По предварительным данным, мальчик был задушен.

Об этом сообщает "Суспільне".

Событие произошло сегодня, 8 декабря, в многоэтажке на улице Академика Павлова. Женщина прыгнула из окна и выжила. Сейчас она находится в больнице.

Соседи женщины рассказывают о ее семье как хорошей, а о самой женщине, как о заботливой матери.

"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно, ребенок был желанным, она билась над ним, как птичка. Это немыслимо!" – сказала соседка семьи.

Как рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, мальчик посещал детсад, а мать ребенка имеет неизлечимую болезнь.

"К сожалению, мать не здорова, принимала препараты по неизлечимой болезни, возможно, с этим что-то связано. Она жива, в реанимации, состояние тяжелое... Пока нет другой информации, кроме того, что ребенок задушен", — сказала Горбунова- Рубан.

Она добавила, что жалоб на семью не поступало. У женщины есть муж и отец.

"На месте работала следственно-оперативная группа. Мать выжила и находится в больнице. Ребенок умер. Причины смерти 2-летнего мальчика устанавливаются", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь Нацполиции Харьковской области Елена Боронник.

Напомним, что в Луцке из окна выбросилась мама девочки, умершей от отравления каштанами.

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