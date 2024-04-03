"Билет" на лодку за 5 тысяч евро: перевозчики на границе обманули своих "клиентов" (видео)

Увидев лодку, потенциальные беглецы за границу запаниковали и отказались от таких услуг.

Закарпатские "дельцы" пообещали четырем парням призывного возраста беспрепятственное пересечение границы через один из пунктов пропуска за 5 тысяч евро с каждого. Вместо этого их привели на берег реки Тисы и предложили сесть в лодку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Увидев лодку, потенциальные беглецы за границу запаниковали и отказались от таких услуг, поскольку не получили от перевозчиков даже спасательных жилетов.

“Поняв, что сделка сорвалась, проводник оставил их в неизвестном месте, чтобы они добирались сами. К счастью, ребят обнаружили пограничники и, не воспользовавшись такой аферой, они остались живы и здоровы, ведь неоднократно такие вояжи завершались трагически”, — сообщили в Госпогранслужбе.