"Билет в один конец": историк о том, почему украинцы стали избегать мобилизации

Грицак уверен, что нужно откровенно говорить с обществом и объяснять положительные сценарии.

Многие украинцы боятся идти в армию из-за отсутствия сроков демобилизации, потому что сейчас призыв в армию – по сути, билет в один конец.

Такое мнение высказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью журналисту Янине Соколовой.

"Нет хороших новостей с фронта. Особенно потому, что сейчас уйти в армию – это билет в одну сторону. Это очевидно. Если бы люди видели перспективу, почему они идут. Что это значит: должны быть не только негативные новости, но и положительная адженда", – говорит Грицак.

По его мнению, украинские мужчины, до сих пор не присоединившиеся к Силам обороны, ставят перед собой вопрос:

"Ну пойдем мы на войну и что? Какие реальные перспективы? Украина что может победить? Украина сможет вернуться к границам 1991 года? Если не может, то к каким границам должен возвращаться? Какой реальный сценарий перед нами?"

Грицак уверен, что нужно откровенно говорить с обществом и объяснять положительные сценарии.

"Я считаю, что с тех пор, как нам снова стала поступать военная помощь Запада, мы получили шансы выйти из низшей точки. Кроме того, если слушать серьезных военных экспертов, но серьезных, они не говорят, что у России есть возможность сломать фронт. Вряд ли это произойдет в этом году. Фронт достаточно стабильный.

То есть, если мы начнем формировать какие-то положительные сценарии, что мы пойдем на фронт, будем служить и что будет через год-два-три. Пока мы этого не видим. Надо сказать, что мы победим", – считает историк.

Грицак уточнил, что Украина победит, но цена будет достаточно высокой. И главная цель – снизить эту цену.

Ранее историк Ярослав Грицак сделал неутешительный прогноз выхода Украины на границы 1991 года.

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