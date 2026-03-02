- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Билет в один конец: Генштаб обновил данные о потерях РФ в технике и живой силе
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожены 960 окупантов, 74 артиллерийские системы и более 1800 БПЛА.
За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 960 солдат, а также танки, артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки
личного состава — около 1 267 730 (+960) человек
танков — 11 7013 (+4)
боевых бронированных машин — 24 111 (+3)
артиллерийских систем — 37 795 (+74)
РСЗО — 1 665 (+3)
средства ПВО — 1 3013 (+5)
самолетов — 435
вертолетов — 348
БПЛА оперативно-тактического уровня — 153 169 (+1 810)
автомобильная техника и автоцистерны — 80 757 (+247)
специальная техника — 4 076 (+1)
Ранее мы писали, что украинское ПВО уничтожило более 30 000 воздушных целей за февраль 2026 года.