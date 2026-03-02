ТСН в социальных сетях

Билет в один конец: Генштаб обновил данные о потерях РФ в технике и живой силе

Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки уничтожены 960 окупантов, 74 артиллерийские системы и более 1800 БПЛА.

Потери РФ по состоянию на 2 марта

Потери РФ по состоянию на 2 марта / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла еще 960 солдат, а также танки, артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на эти сутки

  • личного состава — около 1 267 730 (+960) человек

  • танков — 11 7013 (+4)

  • боевых бронированных машин — 24 111 (+3)

  • артиллерийских систем — 37 795 (+74)

  • РСЗО — 1 665 (+3)

  • средства ПВО — 1 3013 (+5)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 348

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 153 169 (+1 810)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 80 757 (+247)

  • специальная техника — 4 076 (+1)

/ © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ранее мы писали, что украинское ПВО уничтожило более 30 000 воздушных целей за февраль 2026 года.

