Билет в одну сторону за €1500: почему украинцы возвращаются в оккупацию

Все чаще украинцы возвращаются на оккупированные территории, несмотря на риски и высокую цену. Однако точной статистики, сколько таких людей пока нет.

Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире «Ранок.LIVE».

«Ну, такие люди есть на сегодняшний день. Сказать сколько их — это, знаете, ну просто погадать на кофе, по сути. Потому что вопрос в чем? Вопрос в том, что россияне на сегодняшний день не пропускают наших людей в оккупацию. Речь идет о тех, кто впервые заезжает на оккупированные территории. То есть Шереметьево уже более полугода фактически работает в режиме запрета и пропускает мало людей, причем никто не понимает, как и по какому признаку. И именно поэтому мы не можем даже учесть, сколько этих людей, условно говоря, есть желающие вернуться. И такой статистики на сегодняшний день даже примерно нет», — говорит Петр Андрющенко.

По его данным, возвращение в оккупацию стоит от полутора тысяч евро, и это с высоким риском, что назад их не пустят. Но такие люди есть и в Украине, и в ЕС.

Андрющенко добавляет, ежедневно из Варшавы отправляется через Минск более 10 микроавтобусов в направлении оккупированных территорий. Это преимущественно те, кто уже получил российские паспорта и периодически возвращаются для разрешения личных дел или верификации.

Также, по его словам, россияне готовятся к новой волне возвращения украинцев. В то время как в Украине ничего не делается для людей, выехавших из оккупации.

«Россияне готовятся к очередной волне призвать украинцев возвращаться. Они внесли некоторые изменения в ряд нормативных документов. И все это касается, в первую очередь, безусловно недвижимости и касается того, что, по сути, наше государство как не помогало и не заботилось о людях, уехавших из оккупации, так и продолжает это делать, при этом выплачивая миллиарды пенсионного и социального обеспечения людям, находящимся на оккупированных территориях», — заявил он.

