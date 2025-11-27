"Билет" за 8 тысяч долларов: как военный-СЗЧшник переправлял уклонистов и чем это закончилось

На Закарпатье задержан военнослужащий СЗЧ и пятерых сообщников за организацию схемы переправки уклонистов / © Государственная пограничная служба Украины

Сбежавший в СЗЧ военный на Закарпатье организовал схему незаконной переправки уклонистов за границу.

Об этом передает Госпогранслужба.

К преступной деятельности СЗЧшник привлек еще пятерых подельников.

Злоумышленники хотели незаконно переправить из Украины в Румынию, вне пунктов пропуска, двоих человек. За это они рассчитывали получить по 8000 долларов США с каждого.

Изъятые средства

Правоохранителям удалось заблаговременно разоблачить преступный замысел и предотвратить незаконное пересечение государственной границы, задержав всех участников схемы.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина организовал схему вывоза уклонистов за границу.