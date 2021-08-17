Билет за укол: Ляшко пообещал сделать COVID-вакцинированным украинцам подарок ко Дню Независимости

За прививку украинцы получат билет на концерт в НСК "Олимпийский".

В Украине со среды, 18 августа, за прививку от COVID-19 можно будет получить билет на праздничный концерт ко Дню Независимости.

Соответствующее обещание украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил в эфире телеканала "Украина 24".

Глава Минздрава отметил, что вакцинация от коронавируса не должна останавливаться из-за праздников.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа в НСК "Олимпийский", — отметил Ляшко.

Он призвал украинцев, которые еще не получили прививки от COVID-19, "пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, уже показывающий результат".

Между тем в Одесской области обещают щедрые награды за вакцинацию против COVID-19. Громада, которая вакцинирует больше всего жителей, получит 20 миллионов гривен.

Как сообщалось, введение преференций для вакцинированных от COVID-19 в Украине в ближайшее время не предвидится, поскольку только 10 процентов населения получили первую дозу вакцины.

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