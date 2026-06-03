Билецкий прогнозирует перелом на фронте через 6-7 месяцев

Война в Украине / © ТСН.ua

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При условии сохранения текущих тенденций на фронте через 6-7 месяцев может наступить переломный момент, после которого станет очевидным тактический проигрыш России в войне против Украины.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, ключевыми факторами изменений являются растущий дефицит личного состава в армии РФ, отсутствие существенных продвижений оккупационных войск и усиление преимущества Украины в воздухе благодаря беспилотным системам.

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Билецкий отметил, что российская армия уже потеряла способность к массированным штурмам в прежних масштабах, а контроль над воздушным пространством все больше переходит к Украине.

«Ни о каких мясных волнах, которые еще 7-8 месяцев назад были нормой, уже сейчас речь не идет даже на самых горячих участках фронта», — заявил он.

Также командир Третьего корпуса отметил изменение баланса в небе.

«Мы понемногу берем под контроль оперативную глубину до 200 километров дронами… есть четкое понимание, что небо сейчас за нами», — подчеркнул Билецкий.

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По его оценке, именно эти тенденции уже приводят к стагнации российского наступления и в случае их сохранения кризисные явления в армии РФ будут только усиливаться.

В то же время Билецкий предположил, что Россия может попытаться компенсировать неудачи на фронте усилением ударов по украинским городам.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия теоретически способна регулярно наносить массированные ракетные удары по Украине — примерно раз в неделю в течение нескольких месяцев. В то же время на возможность таких атак влияют проблемы РФ с техникой, экипажами стратегической авиации и физическим состоянием пилотов.

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