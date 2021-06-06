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"Билеты дорогие": в Виннице полиция ловила мужчину в балаклаве, который ехал на крыше поезда

"Билеты дорогие": в Виннице полиция ловила мужчину в балаклаве, который ехал на крыше поезда

"Билеты дорогие": в Виннице полиция ловила мужчину в балаклаве, который ехал на крыше поезда

20 минут. Винница

Мужчина пояснил, что из Киева в Винницу он ехал на крыше поезда.

В Виннице на железнодорожном вокзале правоохранители ловили мужчину, который ехал на крыше поезда.

Об этом сообщает местное издание "20 минут".

Мужчину в Балаклаве заметили на вокзале на крыше пассажирского поезда 4 июня. За им бегали правоохранители, уговаривая слезть. Рядом была карета скорой помощи. Из-за инцидента поезд опоздал.

Впоследствии и пассажиры поезда начали просить мужчину слезть с крыши, поскольку они опаздывают.

Когда виновник инцидента слез, свои действия он объяснил тем, что билеты на поезд дорогие, а потому он из Киева ехал на крыше.

"На мужчину составили админпротокол за мелкое хулиганство", — сообщили в отделе коммуникаций полиции Винницкой области.

Напомним, 33-летнюю женщину возле Львова поезд сбил насмерть.

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