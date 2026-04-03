Билеты на электрички можно купить онлайн еще в 7 областях: список

Билеты на пригородные поезда (электрички) в западных областях теперь можно купить онлайн.

Об этом передает «Укрзализныця».

Теперь пассажиры еще 7 областей страны могут покупать билеты на пригородные рейсы прямо в телефоне. К уже существующим областам добавили онлайн-билеты во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

«Электронный билет хранится в приложении, гарантирует быструю посадку и позволяет совершить покупку в считанные секунды. Применение доступно для IOS и Android», — отметили в «Укрзализныце».

Что нужно для того, чтобы купить билет на электричку в телефоне

1. Загрузите приложение УЗ, https://app.uz.gov.ua/start

2. ⁠Перейдите в раздел «Пригородные».

3. ⁠Выберите точки отправки.

4. Оформите билет.

