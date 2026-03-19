Билеты "Укрзализныци" подорожают вдвое, но не для всех: кто потеряет право на льготы

Украинцы, часто путешествующие по железной дороге , знают о системе льгот на билеты. Однако Правила перевозки пассажиров четко разграничивают постоянные и сезонные скидки. Уже в скором времени, с завершением льготного периода, части пассажиров придется покупать проездные документы за полную стоимость.

Для кого проезд подорожает

Сезонные скидки «Укрзализныци» действуют ежегодно исключительно в осенне-зимний и весенний период – с 1 октября по 15 мая. После этой даты льгота автоматически сгорает.

В частности, право на 50% скидку без ограничения количества поездок лишатся:

Люди с инвалидностью III группы в результате войны.

Сопровождающие лиц с инвалидностью в результате войны I группы (не более одного сопроводителя) и ветеранов II–III групп, которым исполнилось 85 лет и старше.

Лица с инвалидностью в результате войны I и II групп, а также участники боевых действий Второй мировой войны в возрасте от 85 лет.

Взрослые и дети с инвалидностью, а также по одному сопровождающему лицу с инвалидностью I группы или ребенку с инвалидностью.

Жертвы нацистских преследований (лица с инвалидностью I–III групп) и сопровождающие лица для I группы инвалидности.

Кто сможет ездить со скидкой круглый год

Несмотря на отмену сезонных льгот, часть граждан имеет право на скидки независимо от времени года.

К таким категориям относятся:

Малыши до 6 лет — путешествуют совершенно бесплатно , если не занимают отдельное место в вагоне (спят вместе со взрослым).

Дети в возрасте от 6 до 14 лет получают постоянную скидку 25% на билеты во внутреннем сообщении.

Студенты вузов и учащиеся ПТУ (дневной формы обучения) имеют право на скидку 50% . Однако она действует только в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах 2-го и 3-го класса региональных поездов и Интерсити. За поездку в купе, СВ или 1-м классе придется заплатить 100% стоимости. Учащиеся обычных школ, которым исполнилось 14 лет, права на железнодорожную льготу не имеют.

Участники боевых действий могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года (туда и обратно) или получить 50% скидку один раз в год.

Родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих имеют право на 50% скидку на все поездки по железной дороге по территории Украины.

Важно помнить, что для получения любой из перечисленных скидок пассажир обязан предъявить при покупке билета и посадки в вагон оригинал документа, подтверждающего его льготный статус.

