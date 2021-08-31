Билеты в зоопарк вместо зарплаты: в метрополитене Харькова разгорелся скандал из-за машиниста

Мужчина пытался продать подаренные приглашения в зоопарк, а попал в скандал.

В Харькове в метрополитене произошел скандал из-за машиниста, который пытался продать на OLX подаренные предприятием приглашения в Харьковский зоопарк.

Также читайте Не хватает средств на зарплаты: в Черноморске работников порта переведут на трехдневную рабочую неделю

Об этом сообщают в телеграмм-канале Х* Харьков.

В публикации отмечается, что работникам метрополитена в Харькове уже более месяца задерживают зарплату — деньги дают частями (по 10-15% в неделю). Отпускные работникам также не выплачиваются.

Так, машинист метрополитена ушел в отпуск. Его жена также работает в метро и находится в декретном отпуске.

На днях, вместо денег метрополитен и город подарили семье машиниста 3 билета в зоопарк. Мужчина решил их продать и выставил на OLX по цене 2500 гривен за три билета. Его вычислили и приказали уволить его и жену после выхода из декрета.

"На сегодняшний день руководство метрополитена заставило машиниста написать заявление на увольнение по собственному желанию. Семья с малолетним ребенком осталась без работы, без дохода, без средств к существованию", — говорится в публикации.

В коммунальном предприятии "Харьковский метрополитен" Depo.Харкив заверили со ссылкой на гендиректора КП Вячеслава Стаматина, что машиниста и его жену не будут увольнять.

"Машинист находится в отпуске, а его жена — в декретном отпуске. После того, как все это разгорелось, пришлось успокаивать женщину, которая воспитывает маленького ребенка, говорить, что ее ждут на работе, а не увольняют. Машинист также уволен не будет, он занимается своей работой ", — подчеркнул Стаматин.

Напомним, что в Госстате сообщили о росте за год средней зарплаты украинцев. Средняя номинальная заработная в Украине в июле 2021 выросла по сравнению с июлем 2020 года на 21,5% — до 14 тыс. 345 грн.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку