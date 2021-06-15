Били арматурой и душили: дочь предпринимателя из Запорожья, который расстрелял нападавших, рассказала, как все произошло

Девушка считает, что в этом случае ее отец не должен нести ответственность, поскольку защищал свою семью.

В Запорожье предприниматель расстрелял из пистолета двоих мужчин, которые ворвались в его магазин и напали на него. В результате нападавших госпитализировали в больницу с ранениями.

О том, что произошло в тот день в Сети рассказала дочь предпринимателя.

"12 июня, около 19:00 двое отморозков, вооруженные арматурой 18 мм 70-80 см длиной, и металлической трубой с навинченной гайкой, ворвались в магазин моего отца. Первыми нанесли ущерб, разбив стекло витрин, параллельно выкрикивая угрозы в адрес моей семьи. Один из нападавших направился к служебному входу (к кассовой зоне), как мы считаем с целью грабежа, так как выкрикивал, что поставил нас "на счетчик", — рассказывает девушка.

По ее словам, услышав шум, навстречу мужчинам вышла ее мама. Один из злоумышленников ударил ее металлической трубой, целясь в голову. Женщина успела прикрыться рукой и схватить ее руками. В этот момент в зал вошел папа девушки с револьвером и предупредил нападавших, что если они не успокоятся, он откроет огонь.

"Они не приняли во внимание его слова. В то время я выглянула в зал магазина и увидела, что моих родителей бьют эти уроды. У мамы на лице кровь, ее душат, выкручивают руки, бьют, как ее, так и отца. Я отправилась в эпицентр драки и начала кричать: "Зачем вы бьете женщину!", на что получила ответ: "Закрой рот овца, мы тебя выловим", — рассказывает девушка.

По ее словам, она получила удар арматурой по руке и за нее вступился отец. В конце концов предприниматель воспользовался пистолетом и ранил обоих нападавших.

"Почему моего папу судят за превышение пределов самообороны, а их за хулиганство? Почему мой папа думает о детях этого человека, ездит в больницу, покупает лекарства, а эта личность хотела мне разбить голову арматурой? Из больницы выписали младшего потерпевшего, и он гуляет на свободе. Почему у нас судят только жертв, или стоит ли ждать пока тебя убьют?", — написала девушка.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области, правоохранители установили, что "телесные повреждения мужчины получили от 43-летнего местного жителя после того как сначала из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они металлическими прутьями разбили окна входной двери его магазина, а затем нанесли телесные повреждения и хозяину. Предприниматель, защищаясь от противоправных действий неизвестных ему лиц, достал револьвер и осуществил несколько выстрелов в сторону злоумышленников. В результате младший из мужчин получил огнестрельное ранение левого бедра, старший — проникающее огнестрельное ранение грудной клетки".

По факту стрельбы в магазине следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны) ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Херсоне ветерана АТО, который работал в лесничестве, судят за убийство браконьера . Преступников человек заметил во время патрулирования и пытался их задержать, но это обернулось стрельбой

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