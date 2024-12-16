"Били до разрыва органов и перелома черепа": нардепка о скандале в 211 бригаде

По ее словам, известно о разрывах внутренних органов вследствие избиения, переломах костей черепа, носа у бойцов.

Полученные в сентябре временной следственной комиссией (ВСК) данные содержат многочисленные доказательства противоправной деятельности в отношении военнослужащих 211-й понтонно-мостовой бригады.

Об этом рассказала народный депутат Юлия Яцик, передают Новости.LIVE.

По ее словам, 10 сентября поступили в ВСК материалы – видео, аудиозаписи и свидетельства. Все это сразу было передано в ГБР.

"Почему только сейчас об этой истории заговорили, мне странно. Это не только дело ВСП. Речь идет о преступлениях. Лиц били, очень серьезные побои наносились. Били за что – требовали деньги. Определенный процент по выплате за выполнение боевых действий. Просто на карточку человеку. Лиц, которые не соглашались предоставлять добровольно (средства, – ред.), – били", – говорит Яцик.

По ее словам, известно о разрывах внутренних органов вследствие избиения, переломах костей черепа, носа – существенные физические повреждения. Кроме того пытки.

"Все знают о проблеме "аватаров" (алкоголизма — Ред.) в армии. Но некоторые командиры прибегают к созданию клеток, чтобы человек трезвел. Но в данном случае в этих клетках держали людей, которые не соглашались сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, предоставлять средства", – отмечает нардепка.

Депутат подчеркнула, что такие вопиющие случаи не единичны и требуют масштабных расследований.

Напомним, что вокруг 211-й бригады ВСУ разразился громкий скандал. Журналисты заявили многочисленные факты издевательств над военнослужащими, злоупотребление командованием, поборы и пытки.

В Генштабе ВСУ заверили, что уже отправили комиссию для проверки указанной информации. В свою очередь Рустем Умеров заявил о немедленном начале работы Главной инспекции Минобороны, которая проверит факты, изложенные в СМИ.

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