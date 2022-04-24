"Били дубинкой в сердце, поставили на колени и угрожали изнасиловать": священник, которого оккупанты похитили в Херсоне, рассказал про пребівании в плену

По словам священнослужителя, он подвергался пыткам со стороны российских оккупантов.

Во временно оккупированном Херсоне в конце марта оккупанты похитили настоятеля храма УПЦ Сергея Чудиновича. Впоследствии его выпустили из плена.

О том, что он пережил, находясь в руках оккупантов, Сергей Чудинович рассказал в Сети.

Настоятеля одного из храмов в Херсоне Сергея Чудновича похитили 30 марта прямо из церкви представители так называемой "милиции", провели там обыски, а затем посадили священника в авто и вывезли в неизвестном направлении. Сергей Чудинович находился в плену оккупантов день. Там его пытали и заставляли признаться, что он диверсант.

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После огласки похищения херсонского священника в СМИ, Сергея Чудиновича заставили записать видео, где он заявил, что над ним не издевались и физическую силу не применяли. На самом же деле все оказалось не так.

"Когда меня забрали из церкви, на меня надели шапку, и я поехал в машине с оккупантами, которые были в масках и балаклавах. Потом привезли в помещение, которое оказалось помещением главного управления нацполиции в Херсоне. Там со мной сначала проводили вежливый разговор, а потом меня обвинили в том, что я член Тербороны. Это не так. Далее на меня надели шапку, завязали нос и шею. И сказали, что я 2 часа буду думать. Мне не давали пить воду, не пускали в туалет, взяли образец ДНК и отпечатки пальцев. Постоянно угрожали, что меня почему-то отвезут в Чернобыевку, угрожали расправой с семьей, если я не буду работать с РФ", — рассказывает священник.

Через некоторое время в помещение, где находился мужчина, зашли неизвестные, которых он из-за шапки не видел и начали его пытать.

"Заломали руки, сказали, что жизнь моя закончилась, и меня будут разбирать на части. Перевели в другое помещение, там начали бить дубинкой в область сердца. Били по ногам, душили, связали руки скотчем сзади. Вместо воды дали водку. Дали в руки дубинку пощупать руками и сказали, что меня изнасилуют ею. Били, потом начали расстегивать штаны, раздели, поставили на колени, прижали и сказали, что запихнут в меня дубинку. Я прощался с жизнью, молился. Пытались изнасиловать", — рассказал мужчина .

Он признается, что в тот момент ему было страшно, поэтому он согласился на требования оккупантов сотрудничать с ними и подписал даже какой-то документ.

"Мне очень стыдно, что я проявил слабость, я испугался. Я хочу, чтобы все знали, как они обращаются с людьми, и что все видео, где люди говорят, что их не пытали — неправда", — сказал Сергей Чудинович.

6 апреля священнику удалось сбежать из Херсона на подконтрольную Украине территорию, и он сразу же пошел в полицию, где рассказал о том, что пережил и почему согласился на сотрудничество с оккупантами.

Напомним, что в Новоград-Волынском районе Житомирской области священник одного из храмов призвал поддержать в войне военнослужащих Российской Федерации.