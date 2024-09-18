Били еще ракетами: появились новые кадры атаки на Торопец Тверской области РФ (видео)

В Сети появились видео с российского Торопца, на которых можно услышать характерный звук реактивной ракеты. Ранее речь шла только об "атаке дронов" и "работе ПВО". На кадрах зафиксированы яркие последствия атаки и мощная детонация.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Появились новые видео из Торопца Тверской области РФ

Напомним, россияне заявили об атаке беспилотниками в городе Торопец Тверской области. Под ударом оказался 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Начавшаяся детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

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