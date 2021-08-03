Били и бросали камни ради развлечения: в Киеве задержали подростков, которые издевались над дедушкой

Били и бросали камни ради развлечения: в Киеве задержали подростков, которые издевались над дедушкой

Агрессивные подростки имеют родственные связи.

В Киеве задержали подростков, которые избили и залили из газового баллончика пенсионера. За это им может светить реальный срок лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Как стало известно, происшествие случилось 31 июля на проспекте Науки. На дедушку напали трое местных жителей в возрасте от 12 до 17 лет. Двое из них уже ранее привлекали внимание правоохранителей.

"Во время проведения досудебного расследования полицейские установили, что несовершеннолетние периодически совершали аналогичные правонарушения относительно прохожих. Следствие установило четырех пострадавших, с которыми проводятся необходимые следственные действия", — подчеркнули в Нацполиции Киева.

По факту происшествия правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") УК Украины. Сейчас с подростками и их родителями работают правоохранители.

Напомним, что в Днепре в троллейбусе во время движения мужчина избил свою жену. Буяна пытались утихомирить пассажиры, однако он напал и на них.

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