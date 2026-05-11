Били и снимали на телефон: в Черниговской области расследуют нападение на ребенка

Фото: иллюстративное/Избиение ребенка в Черниговской области / © Unsplash

Реклама

В Черниговской области полиция расследует уголовное производство по факту избиения ребенка в Черниговской области. 12-летнюю девочку избил 15-летний подросток. Остальные участники конфликта снимали все на телефон.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Били девочку и снимали на телефон: в Черниговской области полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения ребенка и съемки этих событий на телефон. В избиении принимали участие 15-летний подросток, а также те, кто наблюдал и снимал насилие на телефон.

Реклама

Информацию о совершенном преступлении выявила офицер службы образовательной безопасности во время исполнения своих обязанностей в школе.

Для выяснения всех обстоятельств в школу немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ювенальной превенции.

Дознаватели расследуют обстоятельства избиения девочки. Полиция открыла уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (Легкое телесное повреждение).

Также правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли находиться на месте происшествия и участвовать в съемке избиения на телефон.

Реклама

Конфликт из-за собаки: в Киеве мужчина угрожал оружием пенсионеру

Напомним, в Соломенском районе Киева полиция задержала 52-летнего мужчину, который напал на 70-летнего охранника гаражного кооператива. Конфликт возник из-за претензий жителя соседнего дома относительно собаки, которая прибежала в его двор.

Во время спора злоумышленник ударил пожилого мужчину и стал угрожать ему оружием. Прибывшие на место правоохранители изъяли у нарушителя устройство для отстрела резиновых пуль.

Сейчас начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Продолжается досудебное расследование, а фигуранту готовятся официально сообщить о подозрении.

Новости партнеров