Били и ставили на колени: на Одесчине подростки устроили дикую пытку 11-летнего мальчика в укрытии (видео)

Кулак / © pexels.com

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В Одесской области правоохранители расследуют ужасающий случай издевательства над 11-летним мальчиком. Подростки заманили ребенка в укрытие, где часами пытали его, снимая все на видео.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

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Инцидент произошел несколько дней назад в одном из населеннных пунктов Нерубайской громады. О нем правоохранителям сообщила мать потерпевшего ребенка.

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По предварительным данным, одноклассница мальчика пригласила его на прогулку и привела в укрытие. Там их ждали еще несколько подростков. 13-летний парень, ранее обиженный на младшего, начал избивать и душить его, а также заставлял становиться на колени и просить прощения.

Издевательства продолжались несколько часов. Все это время за ними наблюдали другие дети, которые также снимали происходящее на видео.

В результате избиения 11-летний мальчик получил телесные повреждения. В то же время он не сообщил об инциденте родным, поскольку обидчик угрожал ему.

Полицейские начали уголовное производство и предварительно квалифицировали событие как пытки. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали расследование. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая должна установить степень тяжести телесных повреждений у ребенка.

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После установления всех обстоятельств происшествия правоохранители представят правовую оценку действиям каждого из участников. Досудебное расследование продолжается.

«Призываем родителей внимательно относиться к детям, обращать внимание на изменения в настроении и поведении, интересоваться самочувствием. В случае выявления проблем сразу обращайтесь за помощью», — подчеркнули в полиции.

Дата публикации 13:30, 19.08.26 Количество просмотров 4 На Одесчине подростки пытали 11-летнего мальчика в укрытии

К слову, полиция Одессы расследует нападение военнослужащего ТЦК и СП на 13-летнего подростка, который произошел в Хаджибейском районе. Правоохранители обнаружили видео инцидента в соцсетях, установили обоих участников и открыли уголовное производство по статье о побоях и пытках.

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