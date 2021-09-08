Били и трясли: под Одессой ищут родителей, которые колотили своего ребенка (видео)

Били и трясли: под Одессой ищут родителей, которые колотили своего ребенка (видео)

Родителей уже разыскивает полиция.

В ЖМ "Радужный" под Одессой на камеры видеонаблюдения попала семейная пара, которая жестоко обращалась со своим ребенком. На вид малышу нет и двух лет.

Об этом сообщает защитница Зоя Мельник в Facebook.

На видео видно, как у входа в дом отец мальчика хватал его за руки и тряс. Мужчине, наверное, не понравилось, что ребенок поднялась ко входу не по ступеням.

Затем семья зашла в лифт и мальчик захотел нажать на одну из кнопок. В ответ на это мать ударила малыша с такой силой, что тот не смог удержаться на ногах.

После того, как видео попало в Сеть, родителей начали разыскивать полиция и служба по делам детей. Сейчас они устанавливают личности родителей.

Напомним, в соцсетях Одессы появилось сообщение, что в поселке Котовского пять дней отец выгонял свою 21-летнюю жену вместе с маленьким ребенком на улицу.

Также в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын, которого накануне забрали.

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