Били и жестоко унижали: в Черкасской области трое подростков пытали своего знакомого в гараже

Пытки в гараже

Реклама

В Черкасской области правоохранители расследуют дело о жестокой пытке несовершеннолетнего. Трое подростков привлекли своего 17-летнего знакомого в гараж, где устроили над ним расправу.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черкасской области в Telegram.

Событие произошло в пятницу, 19 июня, в Черкасском районе. В отдел полиции №2 Черкасского районного управления обратилась мать пострадавшего парня. Женщина заявила, что над ее сыном жестоко поиздевались знакомые. На место происшествия немедленно отправились руководство полиции и следственно-оперативная группа.

Реклама

Заманили в гараж и унижали

Как выяснили следователи, в тот же день трое подростков от 15 до 17 лет пригласили своего товарища в гаражное помещение. Однако вместо дружеской встречи они устроили пытки.

«Там парня избили, унижали и подвергали разнообразным формам издевательства», — отметили в полиции.

Правоохранители оперативно установили личности всех трех нападающих. Их доставили в отдел полиции и опросили в обязательном присутствии родителей.

Что грозит фигурантам

По факту издевательств следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Справка: Санкция настоящей статьи чрезвычайно суровая и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

В полиции добавили, что в ближайшее время по согласованию с Черкасской областной прокуратурой будут решены вопросы окончательной правовой квалификации действий нападающих и оглашение им о подозрении.

Все причины такой жестокой агрессии в отношении ребенка и подробные обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.

Напомним, в Киеве 18-летняя подвыпившая девушка ударила военного бутылкой по голове.

Реклама

Новости партнеров