Били из артиллерии, РСЗО и минометов: за сутки оккупанты 71 раз обстреляли Херсонщину – есть жертвы и раненые

Россияне били по жилым домам Херсона и попали в речной порт.

За прошедшие сутки российские захватчики произвели 71 обстрел Херсонской области, атакуя жилые дома Херсона, есть попадание в речной порт.

Об обстановке в регионе рассказал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

В результате обстрела в русских один человек погиб, еще шесть получили ранения разной степени тяжести.

"Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в речпорт, частные и многоквартирные дома", — говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

ВСУ освободили Херсон 11 ноября, с тех пор российские захватчики ежедневно совершают обстрелы города и области.

Так, недавно кафиры обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" село Гавриловка. В населенном пункте повреждены школа, училище, сельсовет, амбулатория и дом культуры.

В понедельник, 19 декабря, оккупанты снова обстреляли Херсон и в очередной раз повредили здание Херсонской ОВА. После вражеских ударов в городе пропал свет.

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