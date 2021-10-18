Били из пулеметов и гранатометов: на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных

Били из пулеметов и гранатометов: на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных

В Луганской области также зафиксировали полет вражеского беспилотника.

На Донбассе оккупанты с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных они обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

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Так, российские военные формирования били по позициям украинских военных рядом с Песками и Новолуганском. Огонь террористы вели из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В Луганской области также зафиксировали полет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность. Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", — добавили в пресс-службе Операции объединенных сил.

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