Били из "Точки-У", "Градов" и авиации: оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Донецкой области

Били из "Точки-У", "Градов" и авиации: оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Донецкой области

За сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта Донецкой области.

В результате российских ударов в Донецкой области погиб челок, есть и раненные. Разрушения претерпели не менее 30 гражданских объектов: жилые дома, школа, санаторий, заводы, зерновой склад, садовое общество, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

ЗА прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Святогорск, Лиман, Марьинка, Доброполье, Белозерское, Железное, Нью-Йорк, Майдан, Озерное, Некременное, Ласточкино, Триполье, Сладкое, Привилье, Троицкое, Писконовка, Вольное поле, Шумы, Луганское.

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных комплексов, в частности "Точки-У", реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, утром 28 апреля россияне нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще трое жителей получили ранения.

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