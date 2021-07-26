Били кирпичом, заливали водкой и пытали несколько часов: под Житомиром суд вынес приговор подросткам, которые убили подругу

Били кирпичом, заливали водкой и пытали несколько часов: под Житомиром суд вынес приговор подросткам, которые убили подругу

Апелляционный суд отклонил ходатайство стороны защиты подсудимых, оставив все приговоры действительными.

В Житомирской области суд оставил в силе приговор суда первой инстанции пятерым подросткам, которые жестоко убили свою 17-летнюю подругу, а ее тело оставили на свалке.

Об этом сообщают "Факты ICTV".

2 часа били, бросали кирпичом и заливали водкой

Происшествие произошло в ночь с 17 против 18 октября 2017 года в Малине Житомирской области. Компания нетрезвых подростков: трое парней и две девушки, ворвалась в дом своей знакомой и начала бить ее на глазах ее родителей.

Отчим 17-летней Лены Жураховской заступился за падчерицу и приказал подросткам уйти, но они избили его и мать девушки, а сами силой вывели подругу из дома и заставили пойти к заброшенному помещения химсклада.

Правоохранителям они признались, что 2 часа подряд пытали Елену — заливали ее водкой, бросали в нее кирпичи и били. Девушка потеряла сознание. Злоумышленники оставили ее раздетой на месте преступления, а сами пошли, надеясь, что их жертва оправится и вернется домой.

17-летнюю девушку на следующий день обнаружила местная женщина, которая проходила мимо. Пострадавшую едва живую доставили в больницу, где несколько дней она боролась за жизнь, но умерла, не приходя в сознание.

По словам медиков, если бы девушке вовремя оказали медицинскую помощь, она могла бы выжить. Почему родители не шли искать свою дочь, до сих пор остается неясным.

Подробности следствия

Как рассказали правоохранителям обвиняемые в убийстве девушки подростки, Елену они избили из-за того, что она, якобы, украла 500 гривен у родителей одной из девушек. Они хотели ее проучить, но избиение закончилось убийством, поэтому дело переквалифицировали.

Одного из ребят обвинили в хулиганстве и нанесении умышленных тяжких повреждений с использованием пыток, повлекшее смерть потерпевшей. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Двум девушкам и еще одному парню за нанесение тяжких телесных повреждений присудили по 8 лет лишения свободы.

Еще одного парня, который не принимал участия в избиении и пытках, но не мешал этому, приговорили к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком на 2 года.

Таким образом апелляционный суд отклонил ходатайство стороны защиты подсудимых, оставив все приговоры действительными.

Напомним, что в Днепропетровской области правоохранители задержали подозреваемых в жестоком избиении местной активистки Натальи Ешонкуловои. Двоих мужчин отправили в следственный изолятор прямо из зала суда.

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