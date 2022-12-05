Били кулаками и ногами: в Хмельницкой области двое мужчин расправились с бездомным

В Хмельницкой области двое мужчин, уже имевших проблемы с законом, совершили новое преступление.
В Хмельницкой области будут судить 33 и 38-летнего местных жителей за умышленное убийство с особой жестокостью 40-летнего бездомного. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.
"В августе этого года возле магазина автозапчастей местная жительница наткнулась на тело 40-летнего бездомного с многочисленными телесными повреждениями в области головы. Женщина сразу вызвала на место скорую и полицию. Правоохранители оперативно установили личность погибшего, просмотрели видео с близлежащих камер наблюдения, опросили свидетелей происшествия и на следующий день задержали 33 и 38-летнего местных жителей", — говорится в сообщении.
Конфликт между задержанными и потерпевшим возник во время совместного распития спиртного. Тогда злоумышленники отвели товарища в безлюдное место и жестоко избили кулаками, ногами и деревянными палками. После содеянного оставили мужчину на произвол судьбы и скрылись.
Теперь обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. Кстати, мужчины раньше уже отбывали наказание за умышленное убийство.
Напомним, в Николаевской области во время ссоры мужчина нанес удары товарищу, от которых он скончался.
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