Били кулаками по голове: в Днепре двое мужчин из-за ревности жестоко обошлись с приятелем

Били кулаками по голове: в Днепре двое мужчин из-за ревности жестоко обошлись с приятелем

За это им грозит до 15 лет тюрьмы.

В Днепре двое мужчин из-за ревности забили до смерти своего приятеля. Ему они нанесли множественные удары по голове, в результате чего потерпевший скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, происшествие случилось в одном из частных дом. Там между тремя мужчинами произошел конфликт, причиной которому стала ревность. Двое 24-летних местных жителей нанесли гражданину множественные удары по голове, после чего скрылись с места преступления. В это время потерпевший от полученных травм скончался.

Подозреваемых в совершении преступления впоследствии задержали правоохранители.

“По месту их проживания следователи провели обыски и изъяли доказательства. Мужчинам вручили сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Им избрали меру пресечения в виде ареста. Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы”, — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Подгороднем Днепропетровской области водитель легковушки влетел в электроопору. В результате чего погибла 17-летняя девушка.

Новости Украины: в Николаеве задержали подозреваемого участника покушения на убийство бизнесмена

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку