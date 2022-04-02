Били не из "Градов", а "Смерчей": стали известны подробности обстрела Кривого Рога оккупантами

Били не из "Градов", а "Смерчей": стали известны подробности обстрела Кривого Рога оккупантами

Ракеты оккупантов попали в гражданский сектор в пределах Кривого Рога.

Сегодня ночью рашисты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. В результате разрушение инфраструктуры и частных домов.

Также читайте Ракеты не попали в запланированные врагом объекты: подробности обстрела Одесской области

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Ракеты оккупантов попали в гражданский сектор в пределах Кривого Рога, а также в периметр одного учебного учреждения.

"Были не из "Градов" (после освобождения нашими воинами десятка сел Херсонской области их "Грады" уже до города не достают), а из "Смерчей", которые имеют гораздо большую дальность стрельбы. Били снова запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, накрывающими сразу большую площадь", - рассказал Вилкул.

В результате обстрела пострадавших среди гражданского населения нет, поскольку ранее жители этих домов были эвакуированы в другие районы города.

Напомним, что кафиры обстреляли окраину Кривого Рога. В результате обстрела загорелась заправка.

Читайте также: