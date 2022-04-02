Били не из "Градов", а "Смерчей": стали известны подробности обстрела Кривого Рога оккупантами

Ракеты оккупантов попали в гражданский сектор в пределах Кривого Рога.
Сегодня ночью рашисты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. В результате разрушение инфраструктуры и частных домов.
Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
Ракеты оккупантов попали в гражданский сектор в пределах Кривого Рога, а также в периметр одного учебного учреждения.
"Были не из "Градов" (после освобождения нашими воинами десятка сел Херсонской области их "Грады" уже до города не достают), а из "Смерчей", которые имеют гораздо большую дальность стрельбы. Били снова запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами, накрывающими сразу большую площадь", - рассказал Вилкул.
В результате обстрела пострадавших среди гражданского населения нет, поскольку ранее жители этих домов были эвакуированы в другие районы города.
Напомним, что кафиры обстреляли окраину Кривого Рога. В результате обстрела загорелась заправка.
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