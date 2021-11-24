Били ногами и камнем по голове и телу: в Кривом Роге подросткам, изнасиловавшим 48-летнюю женщину, выдвинули обвинения

Били ногами и камнем по голове и телу: в Кривом Роге подросткам, изнасиловавшим 48-летнюю женщину, выдвинули обвинения

Прокуратура сообщила школьникам о подозрении.

В Кривом Роге двое 15-летних школьников напали на женщину, избили ее, изнасиловали и ограбили. Прокуратура сообщила им о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры двоим 15-летним юношам сообщено о подозрении в избиении и разбойном нападении на местную жительницу (ч.2 ст.121 и ч.4 ст.187 УК Украины). Также решается вопрос о вручении им сообщения о подозрение в ее изнасиловании (ч.3 ст.152 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Событие произошло 22 ноября в Кривом Роге. Два подростка напали на 48-летнюю женщину, нанесли ей многочисленные удары ногами и камнем по голове и телу, после чего изнасиловали. После этого они украли у нее телефон и скрылись с места преступления.

Напомним, что в Кривом Роге за нападение и изнасилование женщины задержали двоих несовершеннолетних.

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