Били ногами по голове: на Киевщине несовершеннолетние девушки жестоко избили другую

В поселке Ракитное в Киевской области несовершеннолетние девушки, ученицы лицеев, жестоко избили другую. Что стало причиной – устанавливает полиция.

Факт избиения подтвердили в полиции Киевской области.

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"Между несовершеннолетними произошла ссора, которая переросла в драку. В результате 12-летней девочке были нанесены телесные повреждения. Событие квалифицировано как хулиганство. В настоящее время потерпевшая находится в больнице, в дальнейшем медиками будет дана оценка по поводу степени тяжести телесных повреждений", полиции.

Правоохранители сообщили, что во время мониторинга сети Интернет обнаружили видео, на котором подростки избивают несовершеннолетнюю. На инцидент сразу отреагировала ювенальная превенция и оперативно установила обидчиц.

В дальнейшем нарушительницы вместе с родителями были приглашены в отдел полиции для предоставления объяснений.

Украинский журналист Константин Андриюк утверждает, что драка произошла 5 декабря между учениками Рокитнянских лицеев №1 и №2.

"Откуда??? Откуда у них такая жестокость? А может об этом стоит спросить у некоторых "блоггеров" Украины? Какие пиарят в Украине кацапские г@вносериалы. С жестокими кровавыми драками, блатной романтикой и идеологией – бреши кому-то голову — и ты станешь успешным", — написал он.

Напомним, в Киевской области мать-воспитательница превратила дом семейного типа в застенку для детей.

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