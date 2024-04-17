Били ногами по лицу: на Львовщине подростки жестоко поиздевались над девушкой

Инцидент произошел еще 9 апреля, но только сейчас произошли огласки, разместив видео в соцсетях.

16 апреля в Telegram-канале города Стрый Львовской области появилось видео драки пятерых подростков. На нем видно, как одна из девушек бьет свою ровесницу кулаками, а когда та падает на землю — продолжает наносить ей удары ногами и руками, в том числе по голове.

На канале, который разместил 14-секундное видео, утверждают, что в результате инцидента пострадавшая девушка получила травмы, в том числе и повреждение лица.

Полиция Львовской области сообщила, что происшествие произошло 9 апреля в городе Стрый на улице Бобикевича.

Причастных уже установили. По данным правоохранителей, девушке, которая наносила удары, 16 лет, а пострадала на год младше ее. Оба – жительницы Стрыя.

Продолжается опрос участников происшествия и решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Киеве 16-летний юноша избил парня и ударил ножом в живот девушку, которая заступилась за пострадавшего.

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