Били ногами прямо на улице: во Львове разразился скандал из-за жесткой "бусификации"

Избиение мужчины в центре Львова / © скриншот с видео

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В центре Львова произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования и 34-летнего мужчины, получившего телесные повреждения во время силового задержания. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом инциденте сообщил депутат Львовского городского совета и общественный активист Игорь Зинкевич в Facebook, сославшись на видео, снятое свидетелями происшествия.

«По словам очевидца, мужчины в форме, которые, вероятно, являются сотрудниками ТЦК, применили физическую силу к парню, после чего силой затащили его в микроавтобус», — отметил Зинкевич.

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На обнародованных кадрах видно, как люди в военной форме наносят мужчине удары ногами, когда он лежит на брусчатке проезжей части, а затем затаскивают его в служебный микроавтобус. Рядом находится полицейский, который не вмешивается в ситуацию.

Зинкевич подчеркнул, что ожидает официальной позиции территориального центра комплектования.

«Если информация, зафиксированная на видео, подтвердится, то такие действия недопустимы. В правовом государстве любые полномочия должны реализовываться исключительно в рамках закона, без насилия и унижения человеческого достоинства», — заявил он.

В полиции Львовской области сообщили, что инцидент произошел 17 июля около 16:40 на Галицкой площади.

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По предварительным данным, в ходе конфликта между 34-летним местным жителем и военнослужащими ТЦК мужчина получил легкие телесные повреждения.

«По данному факту следователи Львовского районного управления полиции № 1 возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ведется досудебное расследование», — сообщили правоохранители.

В свою очередь, во Львовском областном ТЦК и СП заявили, что после распространения видео начали служебную проверку.

«В настоящее время ведется установление всех фактов и дается правовая оценка действиям лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отметили в ТЦК, призвав общественность дождаться завершения служебного расследования.

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Напомним, что во Львове правоохранительные органы также расследуют случай применения силы в отношении женщины во время конфликта с представителями ТЦК. Инцидент, зафиксированный на видео, вызвал общественный резонанс и стал основанием для возбуждения уголовного дела.

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